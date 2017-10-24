Добрый день! Нужно сделать микроразметку сайта. Страницы различных типов: новости-статьи, продукты, контакты, о компании.
Слой на странице с видео с youtube.com
Доброго времени суток,
Нужно доработать функционал страницы:
1) при загрузке главной страницы появляется слой с заголовком и видео с youtube на всю ширину экрана (или под заданные размеры) и автоматически проигрывается видео. Или проигрывание видео как тут: http://www.mechemgroup.com/
2) при желании пользователь может просмотреть видео до конца или нажать на ссылку "Перейти на сайт".
При котором слой исчезает или "как бы поднимается вверх".
3) Так же нужен функционал при котором видео показывается пользользователю не более 2х раз (кол-во показов должно быть регулируемым), при последующих посещениях слой с видео не появляется. Функционал через cookie.
4) нужно подумать как вызывать слой с видео по запросу... возможно какой-то ярлычок в правом или левом верхнем углу при нажатии или наведении на него открывается слой с видео.
5) Нужен адаптивный кроссбраузерный результат.
Пожалуйста указывайте сразу сроки и стоимость.
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