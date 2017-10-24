Слой на странице с видео с youtube.com

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки376 просмотров

Доброго времени суток,

Нужно доработать функционал страницы:

1) при загрузке главной страницы появляется слой с заголовком и  видео с youtube на всю ширину экрана (или под заданные размеры) и автоматически проигрывается видео. Или проигрывание видео как тут: http://www.mechemgroup.com/

2) при желании пользователь может просмотреть видео до конца или нажать на ссылку "Перейти на сайт".

При котором слой исчезает или "как бы поднимается вверх".

3) Так же нужен функционал при котором видео показывается пользользователю не более 2х раз (кол-во показов должно быть регулируемым), при последующих посещениях слой с видео не появляется. Функционал через cookie.

4) нужно подумать как вызывать слой с видео по запросу... возможно какой-то ярлычок в правом или левом верхнем углу при нажатии или наведении на него открывается слой с видео.

5) Нужен адаптивный кроссбраузерный результат.

Пожалуйста указывайте сразу сроки и стоимость.

8 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
3 дня
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Заявки фрилансеров

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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