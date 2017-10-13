Верстка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок503 просмотра

Требуется сверстать сайт под ключ на основе готового шаблона Wordpress – 6-7 страниц. 

Мокап готов – нужно подогнать шаблон под эскиз, шаблон выбран, но приветствуется инициатива. 

Требования к проекту: 

- SEO ready 

- респонсивный 

- 2-язычный (rtl ready) 

- платежная система 

- booking 

- исполнение до 7 дней 

- поддержка в течение 30 дней после сдачи проекта (для выявления багов и их устранения) 

Просьба дать фиксированную стоимость заказа. 

Любое дополнение со стороны заказчика будет оплачиваться дополнительно. 

Спасибо

WordPress
8 лет назад
MilaKoren
47 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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