На ios только в safari уменьшается размер шрифта- пофиксить

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Завершен4 заявки194 просмотра

Во всех браузерах все ок. Только в сафари, только на ios такой баг: шрифт делается меньшего размера, чем он должен быть и чем он в других браузерах. Задача пофиксить этот баг.

iOS
8 лет назад
Tellegin
Степан 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Все было отлично
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bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад