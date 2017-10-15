Верстка лендинга из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки279 просмотров

Необходимо грамотно и адаптивно сверстать лендинг на 5 экранов. К вечеру будет готов PSD, а пока оставляйте свои предварительные заявки и указывайте свой скайп. Обязательно наличие возможности голосовой связи.

8 лет назад
CentroLitvin
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Все отлично. Спасибо!
Было приятно работать, быстрая оплата и оперативные ответы на вопросы.

Заявки фрилансеров

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад