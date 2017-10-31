В готовой адаптивной вёрстке сделать js задачи по списку

Разрабатывается сайт по отправлению открыток по почте. Вёрстка уже готова, программная часть будет закреплена за отдельным программистом после настройки js (всплывающие формы/слайдеры и тд). От Вас требуется настроить JS, список задач прикрепляю ниже. Также даю ссылку на сам архив с вёрсткой, чтобы было понятно с чем нужно будет работать - https://yadi.sk/d/_PnNr4vG3Nm7qi