В готовой адаптивной вёрстке сделать js задачи по списку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок371 просмотр

Разрабатывается сайт по отправлению открыток по почте. Вёрстка уже готова, программная часть будет закреплена за отдельным программистом после настройки js (всплывающие формы/слайдеры и тд). От Вас требуется настроить JS, список задач прикрепляю ниже. Также даю ссылку на сам архив с вёрсткой, чтобы было понятно с чем нужно будет работать - https://yadi.sk/d/_PnNr4vG3Nm7qi

JavaScript
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tyzberd
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
5 дней
Очень хороший специалист, работу выполнил быстро, качественно, понимает с полуслова, что от него требуется. Взял на себя задачи, которых не было в первоначальном тз. Предлагает разные способы реализации задач и может объяснить на простом языке что и зачем. Доволен сотрудничеством!
Очень доволен сотрудничеством. Хорошее ТЗ, оплата без каких либо задержек, заказчик на связи. Буду рад сотрудничать ещё.

Заявки фрилансеров

tyzberd
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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