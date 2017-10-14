Сверстать и настроить сайт интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок203 просмотра

Требуется сверстать и настроить сайт интернет-магазин ресторан согласно Тз и макетам страниц.

Сайт адаптивный (с мобильной версией)

на 2-х языках (версии на русском и английском )

CMS желательно Wordpress с визуальным редактором.

Тз кину в личку кандидату, указывайте сразу скайп.

WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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