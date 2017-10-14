Требуется адаптивная вёрстка двух идентичных страниц

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок210 просмотров

Требуется адаптивная верстка страницы 8 экранов. Вторая страница такая же, как и первая, только картинки другие. Обработчик форм отправки писем. Залить страницы на хост.  Срок 3 дня. Бюджет 2200руб. +300руб бонус за соблюдение сроков и ТЗ. Оплата Webmoney. Оставляйте свои заявку тут с ссылкой на портфолио. Исполнитель получит ТЗ.

8 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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