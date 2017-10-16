Верстка одностраничника + личный кабинет + привязка к crm

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок185 просмотров

2 одностраничника с личным кабинетом. На 1 одностраничнике: 1 таймер, 1 слайдер, меню навигации по сайту, форма для заполнения личной информации привязанную к почте и всплывающее окно, которое будет предлагать клиенту внести личные данные и карта с выделенной областью. Личный кабинет с привязкой к CRM возможностью оплаты и покупки услуг онлайн .

8 лет назад
zongo
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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