Адаптивная верстка лендинга

Показал данному заказчику работу на своём рабочем хосте,она мне написала какие правки нужно сделать,(я считаю правки есть почти всегда),я не отказывался от того чтоб их устранять,тем более после того,как было сделано более 90% работы,было бы просто глупо отказаться от правок и остаться без денег,но написал чтобы она мне оплатила хотя бы 50% от полной стоимости за работу,потом я делаю правки и она оплачивает остальные 50%,я предложил другой вариант(я всё исправляю и показываю скриншоты,но ответа на это не последовало),до этого было оплачено 400 рублей из 2100 и то с трудом этот задаток дала,но она отказалась даже 50% заплатить,(а по своему же опыту знаю,что многие заказчики платят 50% или 30% предоплаты ещё даже до того как приступаешь к работе) и она аргументирует это тем,что все ей и всегда уже показывают готовый результат,а только после этого она оплачивает,честно говоря мне кажется очень странным тот факт ,что у человека, будучи на этом сервисе 6 месяцев и утверждающему,что ему все показывают готовый результат до оплаты всего 2 отзыва,соответственно всего было 2 сделки, очень странно ,что исполнители ей настолько доверяли,что даже не просили указывать себя исполнителем а просто показывали работу,КОТОРУЮ МОЖНО БЫЛО БЫ ЛЕГКО ВЫКАЧАТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА И ОСТАТЬСЯ НЕ С ЧЕМ.Вообщем считаю,что этот человек попросту машенник и что скорее всего она выкачала мой сайт и поэтому отказалась от оплаты 50% и дальнейших правок по сайту,проснулся с утра и увидел негативный отзыв,очень обидно ,что было потрачено времени не один день и за это получить 400 рублей и негативный отзыв в итоге,просто "восхищаюсь такими людьми" ,крайне неприятный в общении человек,резкий,который хочет получить всё на халяву и ещё пишет ,что её задаток в 400 рублей пропал(написал ей ,что могу ей выслать кусок сайта на её 400р),аж смешно(за это видимо получила почти доделанный сайт) не удивлюсь,если где то на похожих сервисах скоро появится объявление о правке моей вёрстки,хотя я ей ничего не высылал.КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ,если и работайте то только по нормальной предоплате иначе потратите время зря и останетесь с таким отзывом,как я.