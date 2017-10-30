Адаптивная верстка лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки640 просмотров

Нужна адаптивная верстка лендинга, файл psd. Срок 3-4 дня.

8 лет назад
ElKu
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

action_move
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$60
3 дня
Справился с заданием отлично и в срок, как всегда! Добавил анимацию) Спасибо большое! Рекомендую!
Как всегда хорошо поработали с Еленой. Четкое и понятное ТЗ, оплата была произведена без задержек и в срок. Очень приятный и положительные заказчик, Рекомендую.
Sergan4368
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$35
4 дня
Затянул сроки сдачи. Предоставил работу с огромным количеством ошибок! Адаптивная верстка - просто сплошная ошибка! После того, как я попросила исправить недочеты, сказал что исправит только после 50% оплаты заказа. Общается очень грубо! Не знаю кто писал ему положительные отзывы, но на мой взгляд профессионалы так себя не ведут! Потеряла предоплату, которую он взял и время! Не рекомендую!
Показал данному заказчику работу на своём рабочем хосте,она мне написала какие правки нужно сделать,(я считаю правки есть почти всегда),я не отказывался от того чтоб их устранять,тем более после того,как было сделано более 90% работы,было бы просто глупо отказаться от правок и остаться без денег,но написал чтобы она мне оплатила хотя бы 50% от полной стоимости за работу,потом я делаю правки и она оплачивает остальные 50%,я предложил другой вариант(я всё исправляю и показываю скриншоты,но ответа на это не последовало),до этого было оплачено 400 рублей из 2100 и то с трудом этот задаток дала,но она отказалась даже 50% заплатить,(а по своему же опыту знаю,что многие заказчики платят 50% или 30% предоплаты ещё даже до того как приступаешь к работе) и она аргументирует это тем,что все ей и всегда уже показывают готовый результат,а только после этого она оплачивает,честно говоря мне кажется очень странным тот факт ,что у человека, будучи на этом сервисе 6 месяцев и утверждающему,что ему все показывают готовый результат до оплаты всего 2 отзыва,соответственно всего было 2 сделки, очень странно ,что исполнители ей настолько доверяли,что даже не просили указывать себя исполнителем а просто показывали работу,КОТОРУЮ МОЖНО БЫЛО БЫ ЛЕГКО ВЫКАЧАТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА И ОСТАТЬСЯ НЕ С ЧЕМ.Вообщем считаю,что этот человек попросту машенник и что скорее всего она выкачала мой сайт и поэтому отказалась от оплаты 50% и дальнейших правок по сайту,проснулся с утра и увидел негативный отзыв,очень обидно ,что было потрачено времени не один день и за это получить 400 рублей и негативный отзыв в итоге,просто "восхищаюсь такими людьми" ,крайне неприятный в общении человек,резкий,который хочет получить всё на халяву и ещё пишет ,что её задаток в 400 рублей пропал(написал ей ,что могу ей выслать кусок сайта на её 400р),аж смешно(за это видимо получила почти доделанный сайт) не удивлюсь,если где то на похожих сервисах скоро появится объявление о правке моей вёрстки,хотя я ей ничего не высылал.КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ,если и работайте то только по нормальной предоплате иначе потратите время зря и останетесь с таким отзывом,как я.

Заявки фрилансеров

action_move
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
Sergan4368
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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