Константин Шибаев action_moveaction_move
33 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка HTML5, CSS3, из PSD, Одностраничников
Меня зовут Константин, занимаюсь блочной, адаптивной версткой с каждой своей работой стараюсь использовать все более новые технологии и инструменты. Берусь за работу только если уверен что справлюсь вовремя, не срывая сроков. Работаю вместе с женой Web-Дизайнером поэтому могу выполнять задачи в комплексе Дизайн + Верстка
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+)
- Верстка из PSD, валидация (W3C)
- Responsive design, Bootrstrap 3
- Photoshop
- Пунктуален - (стараюсь не нарушать сроки, даже в форс-мажорных ситуациях)
- Ответственен - если взялся за проект то доведу дело до конца.
- Приятен в общении - оставляю только положительные эмоции после общения.
- Онлайн - 12/7, никуда не пропадаю без предупреждения.
- Адекватно оцениваю сроки выполнения (слабоумием не страдаю).
- E-mail - [email protected]
- Skype - the_best_of_i
- Тел (для Украины) - 050-630-61-75
- VK, Facebook - по желанию.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Это страничка с моим портфолио359 просмотров
- Развлекательный блог личного характера305 просмотров
- Блог бизнес компании266 просмотров
- Верстка сайта визитки312 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Справился с заданием отлично и в срок, как всегда! Добавил анимацию) Спасибо большое! Рекомендую!
Ответный отзыв
Как всегда хорошо поработали с Еленой. Четкое и понятное ТЗ, оплата была произведена без задержек и в срок. Очень приятный и положительные заказчик, Рекомендую.
$190
10 баллов
7 лет назад
Константин отлично справился с работой, все сделал как и договаривались. Думаю, сможем сотрудничать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Евгения как надежного заказчика, всегда на связи и оперативно отвечает на вопросы, адекватный и приятный в общении человек, оплату производит мгновенно. Благодарю за интересный проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$60
10 баллов
7 лет назад
Благодарю Константина за выполненную работу. Верстка выполнена профессионально, лендинг нормально работает на всех устройствах, скорость загрузки отличная! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за интересный проект, четкая постановка задачи, своевременная оплата, однозначно рекомендую как надежного заказчика.
$55
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интересный проект, хороший заказчик, оплата без задержек. Мои рекомендации.
$3
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Константину за работу, весь процесс вел, на всех этапах интересовался результатами. Сделано на отлично! Рекомендую и готовы дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Понравилось работать со Светланой, предоставила всю необходимую информацию для работы и даже больше. Рекомендую как ответственного заказчика и приятного человека, буду рад поработать еще.
HTML-верстка
16 отзывов
$11/час
от $11от 1 дня
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