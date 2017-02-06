action_move

Константин Шибаев action_move

 
33 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка HTML5, CSS3, из PSD, Одностраничников

Меня зовут Константин, занимаюсь блочной, адаптивной версткой с каждой своей работой стараюсь использовать все более новые технологии и инструменты. Берусь за работу только если уверен что справлюсь вовремя, не срывая сроков. Работаю вместе с женой Web-Дизайнером поэтому могу выполнять задачи в комплексе Дизайн Верстка

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+)
  • Верстка из PSD, валидация (W3C)
  • Responsive design, Bootrstrap 3
  • Photoshop
Общие сведения:

  • Пунктуален - (стараюсь не нарушать сроки, даже в форс-мажорных ситуациях)
  • Ответственен - если взялся за проект то доведу дело до конца.
  • Приятен в общении - оставляю только положительные эмоции после общения.
  • Онлайн - 12/7, никуда не пропадаю без предупреждения.
  • Адекватно оцениваю сроки выполнения (слабоумием не страдаю).
Контакты: 

  • E-mail - [email protected]
  • Skype - the_best_of_i
  • Тел (для Украины) - 050-630-61-75
  • VK, Facebook - по желанию.
HTMLjQueryPhotoshopВерстка из PSD
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ElKu
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Справился с заданием отлично и в срок, как всегда! Добавил анимацию) Спасибо большое! Рекомендую!
Как всегда хорошо поработали с Еленой. Четкое и понятное ТЗ, оплата была произведена без задержек и в срок. Очень приятный и положительные заказчик, Рекомендую.
Ответный отзыв
PHPFenix
Евгений 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв
$190
10 баллов
7 лет назад
Сверстать на Bootstrap небольшой сервис
Константин отлично справился с работой, все сделал как и договаривались. Думаю, сможем сотрудничать еще. Рекомендую!
Рекомендую Евгения как надежного заказчика, всегда на связи и оперативно отвечает на вопросы, адекватный и приятный в общении человек, оплату производит мгновенно. Благодарю за интересный проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Dmitriy_Ivanov
Иванов 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинг-пейдж
Благодарю Константина за выполненную работу. Верстка выполнена профессионально, лендинг нормально работает на всех устройствах, скорость загрузки отличная! Спасибо за сотрудничество.
Спасибо Дмитрию за интересный проект, четкая постановка задачи, своевременная оплата, однозначно рекомендую как надежного заказчика.
Ответный отзыв
ElKu
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
Все отлично, в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Интересный проект, хороший заказчик, оплата без задержек. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
sveta-seo
Светлана 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Корректировка верстки e-mail карточек
Спасибо Константину за работу, весь процесс вел, на всех этапах интересовался результатами. Сделано на отлично! Рекомендую и готовы дальше сотрудничать!
Понравилось работать со Светланой, предоставила всю необходимую информацию для работы и даже больше. Рекомендую как ответственного заказчика и приятного человека, буду рад поработать еще.
Ответный отзыв
HTML-верстка
16 отзывов
$11/час
от $11от 1 дня
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