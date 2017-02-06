Верстка HTML5, CSS3, из PSD, Одностраничников

Меня зовут Константин, занимаюсь блочной, адаптивной версткой с каждой своей работой стараюсь использовать все более новые технологии и инструменты. Берусь за работу только если уверен что справлюсь вовремя, не срывая сроков. Работаю вместе с женой Web-Дизайнером поэтому могу выполнять задачи в комплексе Дизайн + Верстка

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery

Кроссбраузерность ( Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+ )

) Верстка из PSD, валидация (W3C)

Responsive design, Bootrstrap 3

Photoshop

Пунктуален - (стараюсь не нарушать сроки, даже в форс-мажорных ситуациях)

Ответственен - если взялся за проект то доведу дело до конца.

Приятен в общении - оставляю только положительные эмоции после общения.

Онлайн - 12/7, никуда не пропадаю без предупреждения.

Адекватно оцениваю сроки выполнения (слабоумием не страдаю).