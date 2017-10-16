Ajax+html форма панели управления.

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Закрыт2 заявки232 просмотра

Доброго всем здравия!

Есть:

Таблица #1 основа: id, text1, text2, text3, text4, enum1, enum2, number1.

Таблица #2 доп. данных: id, id_main, text1, text2, enum1, number1, number2.

где:

- id_main - id записи из данных.

- text - текстовые значение

- enum - фиксированный выбор, например: ( 'active' , 'deactive' , 'error' ).

- number - числовое значение

----------------------------------

Необходимый (статичный) результат:

- красиво вывести основные (и дополнительные) данные.

- возможность редактировать/добавить основные (и дополнительные) данные без перезагрузки страницы.

----------------------------------

Про ajax.

При редактировании/добавлении данных callback ответ: OK - значит норм, если иной ответ - вывести ошибку, дабы можно было поправить данные в форме.

При добавлении основных (и дополнительных) данных ограничить поле формы до:

text1, enum1.

Запросы (все name=>value с формы) отправлять в json формате.

AJAXHTML
8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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