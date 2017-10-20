Верстка адптивного лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок384 просмотра

Нужно сверстать лендинг из нескольких страниц, адаптивный для десктопа и мобильной версии сайта. 

Фон из множества фотографий двух размеров, посередине страницы форма регистрации, разделенная на несколько страниц/шагов.

За подробным ТЗ в личку.

8 лет назад
nkama
53 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Все отлично, человек понял задачу, предложил путь реализации, и быстро реализовал.
Хороший заказчик, четкое ТзЗ и всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад