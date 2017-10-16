Нужна адаптивная верстка лендинга, файл psd. Срок 3-4 дня.
Верстка PSD макета под WORDPRESS
Задача только для профи по WordPress (кроме опыта в верстке потребуется базовые знания СЕО)
Есть 2 макета(главная во вложении) в PSD (отрисованы именно для wordpress главная и внутренняя).
Надо сверстать быструю (макс балл по гугл), чистеньку (адыкватный код, никаких ошибок по валидатору), и адаптивную темку с микроразметкой для Wordpress.
Пишите сколько потребуется времени и сколько хотите за работу. Присылайте примеры своих работ. Заявки без объявления цены рассматриваться не будут, вроде все данные для оценки есть...
Дизайна под мобильную версию нет (
Всем спасибо!
Заявки фрилансеров
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