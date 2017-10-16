Верстка PSD макета под WORDPRESS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок246 просмотров

Задача только для профи по WordPress (кроме опыта в верстке потребуется базовые знания СЕО)

Есть 2 макета(главная во вложении) в PSD (отрисованы именно для wordpress главная и внутренняя). 

Надо сверстать быструю (макс балл по гугл), чистеньку (адыкватный код, никаких ошибок по валидатору), и адаптивную темку  с микроразметкой для Wordpress. 

Пишите сколько потребуется времени и сколько хотите за работу. Присылайте примеры своих работ. Заявки без объявления цены рассматриваться не будут, вроде все данные для оценки есть...

Дизайна под мобильную версию нет (

Всем спасибо!

WordPress
8 лет назад
eserje
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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