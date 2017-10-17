Поменять номера телефонов и реквизиты счета в интернет-магазине

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок271 просмотр

Интернет-магазин на опенкард. Нужно поменять номера тел. в верхнем футере,карте сайта и на стр.контакты,а так же сменить номер карты и номера тел в реквизитах.

Оплата сразу после исполнения.

8 лет назад
pavlyuhmaria
Мария 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Рекомендую Дениса к сотрудничеству как ответственного исполнителя! Работа сделана четко,быстро,качественно! Будем сотрудничать еще!
Очень хороший и адекватный заказчик. Все задачи ставит понятно и без отклонения от ТЗ Было очень приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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