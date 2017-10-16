Сверстать блок

Прежде чем ответить, на все пункты нужен ответ да 1. Если вы знаете как можно сверстать в адаптиве косые линии. Как на картинке http://dl4.joxi.net/drive/2017/10/16/0000/0916/9108/08/ae9b584fb0.jpg 2. Начать работу сегодня 3. Быть доступным в ...