Добрый день Вот сайт http://92.63.105.174 Сделан на движке конкрит 5. Нужно сделать личный кабинет с такими возможностями: 1. Что бы авторизованный человек как-то мог сохранять страницы в избранные. Внизу там ...
Внести корректировки в сайт на Wordpress
Добрый день!
Необходима небольшая помощь с сайтом на Wordpress - подключить js, настроить слайдер, пагинацию и подкорректировать фон в одном разделе.
Срок - сегодня.
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