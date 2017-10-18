Внести корректировки в сайт на Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок196 просмотров

Добрый день!

Необходима небольшая помощь с сайтом на Wordpress - подключить js, настроить слайдер, пагинацию и подкорректировать фон в одном разделе.

Срок - сегодня.

JavaScriptWordPress
8 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

VitoMontenegro
Виталий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Виталий отличный специалист! Проект выполнил в полном объеме, да еще и свои корректировки внес, о которых речи не было. Просто умница! От всей души рекомендую!
Все очень точно и по делу. Четкая постановка задачи, живой диалог. Людмила, приятно было работать, спасибо!

Заявки фрилансеров

VitoMontenegro
Виталий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад