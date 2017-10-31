Нужно сверстать страницы сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок288 просмотров

Добрый вечер нужно сверстать файлы минисайта: 

В сайт входит : 

- главная страница 

- категория 

Адаптивный дизайн страниц.

Нужно сверстать унифицировано для повторяющихся блоков, элементов сайта. 

дизайн тут – yadi.sk/d/QY0-7XYn3Kfnvb 

Требования к верстке: 

1) Кроссбразерная 

2) Адаптивная 

3) БЭМ 

4) CSS все одноцветные элементы, тени 

срок 7-8 дней 

CSS
8 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$130
7 дней
Все выполнено по макету, быстро и грамотно!
Не первый и не последний раз работаем, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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