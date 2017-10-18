Вёрстка сайта на платформе Open Cart CMS

Необходимо сверстать лендинг адаптивно, кроссбраузерно Макет в приложении Бюджет 1500 рублей ПСД кандидату. Также есть интерактивный блок http://prntscr.com/gydm68, на него тз в приложении - пока не отрисован, но логику на него сделать надо ...