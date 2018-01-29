Сайт на Dle (верстка и настройка)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок248 просмотров

Необходимо установить цмс Dle,Сверстать макет по psd шаблону и настроить на сайте, для добавления новостей с картинками файлами, и категорий. 2

страницы категория и новость

DLE
8 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IcedElect
Алексей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$80
3 дня
Сверстал и настроил сайт на Дле ,спасибо!
Хороший заказчик, ТЗ чёткое, оплатил сразу и была даже предоплата. Буду рад ещё поработать

Заявки фрилансеров

IcedElect
Алексей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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