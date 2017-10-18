Верстка шаблона с натяжкой (ImageCMS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки282 просмотра

Необходимо сверстать шаблон на ImageCMS для сайта строительной тематики. 

Страницы, которые необходимо сверстать:

1. Главная

2. Страницы с товарами (6 однотипных страниц - будет достаточно сверстать одну, остальные наполним сами)

3. Страницы услуг (4 однотипных страниц, тоже самое что в п. 2)

4. Страница с описанием компании

5. Контактная информация

На главной странице - интерактивный макет здания. 

Подробности после подачи заявки. Шаблон должен быть адаптивным. Есть psd макет. 

НИКАКИЕ ДРУГИЕ CMS НЕ УСТРАИВАЮТ, ЛЮБЫЕ ЗАЯВКИ С WORDPRESS И Т. П. ИГНОРИРУЕМ!!!

WordPress
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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