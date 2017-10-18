Настроить woocommerce на WP

Проблема с тем что в теме и сам woocommerce полностью переведены на русский но в некоторых местах проскальзывают названия на английском и ни коем образом не убираются. Задача - все надписи должны быть на русском, надпись дескрипшн - вообще удалить. Предложить собственные доработки.