Настроить woocommerce на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок173 просмотра

Проблема с тем что в теме и сам woocommerce полностью переведены на русский но в некоторых местах проскальзывают названия на английском и ни коем образом не убираются. Задача - все надписи должны быть на русском, надпись дескрипшн - вообще удалить. Предложить собственные доработки.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Глеб не только выполнил все что было в задании но и по согласованию выполнил дополнительную работу без увеличения бюджета. Работа выполнена быстро и качественно, а главное точно в оговоренный срок. Будем сотрудничать еще.
Андрей работает сосредоточенно, быстро и по делу. ТЗ без двусмысленностей, всё время на связи, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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