Вёрстка сайта на платформе Open Cart CMS, добавление товаров, интеграция с CRM-системой. Оплата почасовая Опты работы в данной системе не менее 5 сайтов
Настроить woocommerce на WP
Проблема с тем что в теме и сам woocommerce полностью переведены на русский но в некоторых местах проскальзывают названия на английском и ни коем образом не убираются. Задача - все надписи должны быть на русском, надпись дескрипшн - вообще удалить. Предложить собственные доработки.
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