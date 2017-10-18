Верстальщик для копирования лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка232 просмотра

Нужен человек который умеет быстро и грамотно копировать лендинги.

нужно скопировать 100 похожих лендингов.

8 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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