Поправить стили меню на сайте вордпресс

Прошу Вас, смотрите скрин сразу станет понятно.

https://screenpresso.com/=nA0Ke

Вкратце, был сайт на html перетянули его на вп, появилась необходимость привязать меню к админке, сделали. Но внешний вид его не тот, который нужен. Нужно привести к тому что нужно.

Прошу Вас СРАЗУ сообщайте цену за Ваши услуги