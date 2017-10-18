Необходимо сверстать шаблон на ImageCMS для сайта строительной тематики. Страницы, которые необходимо сверстать: 1. Главная 2. Страницы с товарами (6 однотипных страниц - будет достаточно сверстать одну, остальные наполним сами) ...
Поправить стили меню на сайте вордпресс
Прошу Вас, смотрите скрин сразу станет понятно.
https://screenpresso.com/=nA0Ke
Вкратце, был сайт на html перетянули его на вп, появилась необходимость привязать меню к админке, сделали. Но внешний вид его не тот, который нужен. Нужно привести к тому что нужно.
Прошу Вас СРАЗУ сообщайте цену за Ваши услуги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $18
К сайту http://rzn-toys.ru/friends/ на втором экране "Недавние выступления", нужно подключить этот слайдер https://tympanus.net/Development/ElasticCircleSlideshow/ и добавить анимацию на блоки: НАШ КОЛЛЕКТИВ СОСТОИТ ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ НАМ ДОВЕРЯЮТЗавершен8 лет назад
- $3
Шаблон покупался у "монстров", все ок и это просто html-страница, сейчас надо подправить немного: 1. убрать лишний символ "/>" - он просто "торчит" на странице, видимо тег какой-то не так закрыт. 2. поставить ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $225
верстальщик начал делать верстку нового сайта, но на полпути пропал что есть на данный момент старый сайт https://clck.ru/AnoXS новый сайт https://clck.ru/C2JH5 оба сайта на сайт на WordPress ...Завершен7 лет назад
Верстка лендинга фитнес студии. Бутстрап, адаптив. Макет в приложении. Жду ваши цены и сроки. В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек который умеет быстро и грамотно копировать лендинги. нужно скопировать 100 похожих лендингов.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Куплен html шаблон админ панели на themeforest. Из существующих в шаблоне блоков нужно слепить одну страницу. Думаю работы там совсем не много, часа на 2-3 максимум. На странице 6 блоков ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Проблема с тем что в теме и сам woocommerce полностью переведены на русский но в некоторых местах проскальзывают названия на английском и ни коем образом не убираются. Задача - все надписи должны быть на русском, ...Завершен8 лет назад
Сделать верстку адаптивного сайта. Текущий рабочий вариант находится по адресу http://partner.yulsun.ru . На данный момент был прорисован дизайн и была сделана верстка (неполная), но нас верстка не устроила, так ...Завершен8 лет назад
- $30
Необходимо быстро и качественно сверстать 1 страницу и макета в jpg. Верстка на bootstrap + адаптив. Проект для Тико Асмян (asmyan99)Завершен8 лет назад