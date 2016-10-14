sovtest-ate

Андрей Бердов sovtest-ate

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
paradox1131
Максим 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$19
10 баллов
6 лет назад
Небольшие правки сайта на битрикс
Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
ОЧЕНЬ быстро справился с поставленной задачей. Все время был на связи, кроме всего проконсультировал по ряду вопросов не относящихся к заданию. Очень рекомендую и по-возможности буду пользоваться услугами Максима.
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ne0z
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
42 отзыва(-4)
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать шаблон WP по образцу
хороший заказ, отличный заказчик, ждем еще работы))
Невероятно быстрое выполнение заказа. Первый раз за мою практику (12 лет) так быстро сделали работу, к тому же очень качественно. Придраться не к чему. Предоплаты не брал, хотя я и предлагал. Оплата по факту. Однозначно буду работать с исполнителем еще.
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web-hamster
Дмитрий 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Помощь с сайтом на битриксе
Было приятно поработать. Четко поставленные задачи и своевременная оплата.
Супер исполнитель. Сделал все ОЧЕНЬ быстро. Всегда на связи. Проконсультировал по косвенным вопросам. Рекомендую
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mrkrav
Антон 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
$16
10 баллов
6 лет назад
Добавить зумер на карточки товаров битрикс
заказчик адекватный оплата вовремя!
Очень рекомендую исполнителя. Работа выполнена быстро и качественно, всегда на связи. Кроме того получил консультанцию по вопросам не связанным с заказом. Однозначно буду работать дальше
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strangerkir
Кирилл 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создание электронного каталога товаров на основе каталога на сайте.
Было приятно поработать с Андреем. Заказчик четко обозначил задачу, быстро предоставлял необходимую информацию, моментально отправил оплату. Очень доволен сотрудничеством.
Превосходный исполнитель. Лучший из тех, с кем приходилось работать здесь. Такое чувство что онлайн 24/7. Обратная связь мгновенная. Решил все поставленные вопросы. Проконсультировал по всем непонятным моментам. Помог с настройкой. Все прихоти, которые возникали по ходу работ выполнены без дополнительной платы. Однозначно рекомендую и продолжаю работы с ним. Кирилл, спасибо.
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