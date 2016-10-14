sovtest-ate

Невероятно быстрое выполнение заказа. Первый раз за мою практику (12 лет) так быстро сделали работу, к тому же очень качественно. Придраться не к чему. Предоплаты не брал, хотя я и предлагал. Оплата по факту. Однозначно буду работать с исполнителем еще.