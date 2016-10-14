sovtest-ate

Нужно 1. сверстать тему wp по шаблонам https://drive.google.com/open?id=1SlXwG4LxJQ1aOThRRmZOAr6af_6Lvupx 2. перенести контент с Битрикса goo.gl/dcP7cJ на сверстанный Wordpress, с сохранением всех url, всех картинок и прочего. Прошу Вас указывать конечную стоимость услуг. Исполнители, приславшие стандартные отклики, сразу будут оклоняться, только ...
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на битрикс [url=https://goo.gl/ZvJsMH]https://goo.gl/ZvJsMH[/url] Нужно в нескольких категориях каталога сделать калькулятор: Раздел каталога [url=https://goo.gl/ByJ4A1]https://goo.gl/ByJ4A1[/url] - нужно под списком разделов категории сделать нечто похожее [url=https://goo.gl/rrAJZE]https://goo.gl/rrAJZE [/url]Прошу Вас указывать стоимость и срок выполнения работ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Поправить стили 2. Поправить отображение карточек товаров на внутренних категориях 3. Прикрутить валидацию почты в форме. Подробнее смотрите во вложении Прошу сразу указывать стоимость и срок выполнения.Завершен6 лет назад
Есть сайт на битрикс https://goo.gl/ZvJsMH Нужно в некоторых категориях каталога сделать фильтры/калькуляторы: 1. Раздел каталога https://goo.gl/ZYFau1 - нужно сделать нечто похожее https://goo.gl/qrdooH 2. Раздел каталога https://goo.gl/ByJ4A1 - нужно сделать нечто похожее https://goo.gl/rrAJZE Пока я вижу это так - сбоку от основного контента (как ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прошу Вас, смотрите скрин сразу станет понятно. https://screenpresso.com/=nA0Ke Вкратце, был сайт на html перетянули его на вп, появилась необходимость привязать меню к админке, сделали. Но внешний вид его не тот, который нужен. Нужно привести к тому что ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт https://goo.gl/ZPu4gT Пример на битриксе. Мне нужно создать абсолютно идентичный но только на WP. То есть как я понимаю нужно сделать точно такой же шаблон для Wp. Прошу сразу указывать стоимость Ваших услуг и контактыЗавершен6 лет назад
требуются небольшие доработки на сайт для битрикса: 1. Банеры почему то увеличивают изображение. Нужно убрать увеличение, чтобы банеры отображались адекватно. 2. Клик по кнопке Оформить заказ, странно работает. При Разавом нажатии крутится колесо загрузки и ничего не ...Завершен6 лет назад
Нужно прикрутить зумер ( пример http://bayguzin.ru/demo2014/demo1/ ) на страницы карточки товаров битрикс. Прошу сразу указывать стоимость Ваших услуг.Завершен6 лет назад
Есть прайс листы в xls, и отдельно картинки товаров. Нужно импортировать эти товары в битрикс. Файл будет обновляться раз в неделю, нужно чтобы при обновлении отстутствующие товары делались неактивными на сайте, обновлялись остатки и размерный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проблема в следующем, есть сайт на битриксе, есть прайс листы с товаром в xls, и отдельно картинки к каждому товару. Нужен человек, который покажет и проконсультирует по вопросу как импортировать товары на сайт из прайсов. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить следующие доработки сайта на битрикс goo.gl/5EEFzc 1. Изменить структуру каталога, вместо списка категорий/подкатегорий в верхней части страницы нужно сделать их вывод в сайдбаре ( вывод основных категорий, а при клике на них разворачивается список подкатегорий) 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть каталог товаров на сайте, необходимо (возможно с помощью парсера) создать электронный каталог для записи на флешки. Каталог должен автоматически обновляться при внесении изменений в карточках товаров на сайте. То есть, как я представляю, на ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать чтобы в карточках товара публиковались отзывы. В идеале сделать так, чтоб в админке можно было выбрать какие именно отзывы привязать к определенному товару (по аналогии со смежными продуктами) Прошу сразу указывать цену, срок ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется создание инфографики по теме "Индустрия 4.0". Материал и основные идеи предоставим. На выходе ждем работу, которая позволит человеку "не в теме" понять, что же такое Индустрия 4.0. В ответах просьба сразу указывать цену и срок работ ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны 1-2 человека на рерайт. Рерайтить будем новости микроэлектроники, основная цель - уникализировать контент (нужна уникальность не менее 95%). Тематика контента - новости отрасли микроэлектроники. В ответах просьба сразу указывать цену и срок работ и ваши ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно отрисовать иконки для обозначения услуг. Нужны иконки для следующих услуг: [list=1][*]Метрологическая поддержка [*]Установка Систем ЭТТ [*]Сервисная поддержка [*]ESD-аудит [*]Логистика [*]Тест-драйв оборудования [*]Ламинография [*]4D Томография [/list]В ответах просьба сразу указывать цену и срок работ и ваши контакты.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется адаптивная верстка сайта www.sovtest.ru, основная цель - корректное отображение сайта на мобильных устройствах. В ответах просьба сразу указывать цену и срок работ и ваши контакты.Завершен8 лет назад
Требуется создание интерактивного меню для каталога оборудования, в виде производственной линии (производственная линия - нечто вроде http://screenshotuploader.com/s/1601anmdw ) со станками, при наведении мыши на определенный станок должно появляться краткое описание категории и ссылка на нужную категорию). ...Завершен8 лет назад
Нужны 1-2 копирайтреа, возможно переводчика, для написания/переводов текстов по тематике – микроэлектроника, оборудование для производства микроэлектроники. Важно! Вы должны иметь глубокие познания в данной области, и понимать о чем пишите, в идеале иметь соответствующее техническое ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад