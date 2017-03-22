web-hamster

Дмитрий web-hamster

 
30 летРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Битрикс и Frontend разработчик
Битрикс
Отзывы заказчиков
noname23
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
2 балла
6 лет назад
Доработки по сайту Битрикс
Созвонились по скайпу. Обсудили реализацию задания. Дмитрий сказал что за вечер сделает. В итоге просто пропал на сообщения не отвечает! Хотя на фриланс заходит в онлайне. Короче все сроки сорваны.Я ждал почти неделю но так нечего и не изменилось.
sovtest-ate
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Помощь с сайтом на битриксе
Супер исполнитель. Сделал все ОЧЕНЬ быстро. Всегда на связи. Проконсультировал по косвенным вопросам. Рекомендую
Было приятно поработать. Четко поставленные задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
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Полностью доволен работой Дмитрия. Сдал все вовремя, как и обещал. Я немного затянул с оплатой и проверкой заказа, но огн стойко выдержал мои косяки. Не истерил. Рекомендую.
Полностью доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи, всегда на связи. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
itbuddha
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на битрикс
оперативно сделал, рекомендую!
Отлично поработали. Четкая постановка задачи, оплата без задержек.
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dcim
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
10 доработок по сайту(Битрикс)
Все сделано хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Отлично поработали
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга