Дмитрий web-hamsterweb-hamster
30 летРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Битрикс и Frontend разработчик
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
2 балла
6 лет назад
Созвонились по скайпу. Обсудили реализацию задания. Дмитрий сказал что за вечер сделает. В итоге просто пропал на сообщения не отвечает! Хотя на фриланс заходит в онлайне. Короче все сроки сорваны.Я ждал почти неделю но так нечего и не изменилось.
$10
10 баллов
6 лет назад
Супер исполнитель. Сделал все ОЧЕНЬ быстро. Всегда на связи. Проконсультировал по косвенным вопросам. Рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Четко поставленные задачи и своевременная оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Полностью доволен работой Дмитрия. Сдал все вовремя, как и обещал. Я немного затянул с оплатой и проверкой заказа, но огн стойко выдержал мои косяки. Не истерил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи, всегда на связи. Своевременная оплата.
$30
10 баллов
6 лет назад
оперативно сделал, рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали. Четкая постановка задачи, оплата без задержек.
$10
10 баллов
8 лет назад
Все сделано хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отлично поработали
Веб-программирование
8 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга