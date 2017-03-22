Созвонились по скайпу. Обсудили реализацию задания. Дмитрий сказал что за вечер сделает. В итоге просто пропал на сообщения не отвечает! Хотя на фриланс заходит в онлайне. Короче все сроки сорваны.Я ждал почти неделю но так нечего и не изменилось.