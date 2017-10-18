Добавить новый адрес (html приложил)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки163 просмотра

Доброго здравия всем участникам!

Эдак нужно добавить (наверху и внизу) новый адрес:

Волковская

Волковский пр., 32

Да так, чтобы было влито в дизайн. 

Приложил скрин. И сам html.

HTML
8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Оперативно срастил в верстке новые данные.
Очень хороший и адекватный заказчик. Детально поставил ТЗ. Оплатил все сразу.

Заявки фрилансеров

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад