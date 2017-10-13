chepel

Шепелькевич Сергей chepel

 
56 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Масштабирование страниц и перенаправление на мобильную версию.

    Есть сайт с адаптивной вёрсткой, но требуется подправить его так, чтобы при просмотре на таблетах или телефонах посетителю подсовывалась мобильная версия, макет которой имеется, а при просмотре на мониторах и лэптопах страницы масштабировались пропорционально. ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Уменьшение картинок

    Есть сайт на трёх страницах http://surrogacysolution.com/ который показывается на большом мониторе как надо, а на 13'' лэптопе или в уменьшенном окне  браузера картинки не умещаются и обрезаются, сохраняя свой размер. Можно ли сделать так, чтобы ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн и вёрстка веб сайта на 3-4 страницы, плюс логотип.

    Дизайн и вёрстка веб сайта на 3-4 страницы, плюс логотип.     Требуется создать логотип и простой сайт с нуля для индивидуального консультанта в сфере зарубежной недвижимости. Содержание сайта - текст на русском (имеются ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

tsklaud
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка трёх страниц из PSD
Надежный заказчик, всегда на связи.
Всё чётко и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн и вёрстка вебсайта на 3 страницы, логотип.
Спасибо Сергею за проект! Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ольга превзошла все мои ожидания как по качеству работы, так и по срокам. Спасибо!
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