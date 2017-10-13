Есть сайт с адаптивной вёрсткой, но требуется подправить его так, чтобы при просмотре на таблетах или телефонах посетителю подсовывалась мобильная версия, макет которой имеется, а при просмотре на мониторах и лэптопах страницы масштабировались пропорционально. ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на трёх страницах http://surrogacysolution.com/ который показывается на большом мониторе как надо, а на 13'' лэптопе или в уменьшенном окне браузера картинки не умещаются и обрезаются, сохраняя свой размер. Можно ли сделать так, чтобы ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
включая адаптацию под мобильные устройства и скрипт для звонков Viber, WhatsApp с телефоновHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мне нужен дизайн простого информационного вебсайта на три страницы, плюс логотип и вёрстка сайта. Есть идеи и тексты для публикации, готов выслать, заполнить бриф.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Дизайн и вёрстка веб сайта на 3-4 страницы, плюс логотип. Требуется создать логотип и простой сайт с нуля для индивидуального консультанта в сфере зарубежной недвижимости. Содержание сайта - текст на русском (имеются ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
7 лет назад
Надежный заказчик, всегда на связи.
Ответный отзыв
Всё чётко и в срок. Рекомендую.
$150
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Сергею за проект! Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Ольга превзошла все мои ожидания как по качеству работы, так и по срокам. Спасибо!