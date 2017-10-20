Верстка сайта 2 страницы

Коллеги, нужно сверстать 1 страницу в адаптивном дизайне (Word прилагаю) + страницу типа "спасибо", на которую пользователь будет попадать после заполнения формы.

Просто нужно красивую прокрутку, шрифт, фон - можно черный на белом, но красота приветствуется. Чтобы читалось с мобильного и с компа. Страница состоит из 3х разделов.