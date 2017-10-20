Верстка сайта 2 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок225 просмотров

Коллеги, нужно сверстать 1 страницу в адаптивном дизайне (Word прилагаю) + страницу типа "спасибо", на которую пользователь будет попадать после заполнения формы.

Просто нужно красивую прокрутку, шрифт, фон - можно черный на белом, но красота приветствуется. Чтобы читалось с мобильного и с компа. Страница состоит из 3х разделов.

8 лет назад
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

oleg-kobzar
Олег 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
8 лет назад
$5
1 день
Олег молодец! Все сделал быстро, цена\качество соответствуют.
Все отлично! Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg-kobzar
Олег 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
8 лет назад

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