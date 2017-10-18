Доработки по верстке (битрикс)

$10
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  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки134 просмотра

torf.test-itweb.ru 

www.luk-studio.ru/ пример для подложки,то есть при наведение хотел бы иметь такой же эфект prntscr.com/gyhj1z 

обязательно учитывать адаптацию шаблона.

Тут надо сделать подложку 

prntscr.com/gyhhub 

prntscr.com/gyhi5x 

prntscr.com/gyhiei 

prntscr.com/gyhikr 

prntscr.com/gyhiro

8 лет назад
Shkil86
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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