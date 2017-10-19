Нужно сверстать функционирующий сайт на WordPress по готовым макетам. Пока что есть макет десктоп-версии главной и 3х внутренних страниц, позже будут готовы их мобильные версии, т.е. в итоге 8 страниц включая адаптив. Цена и сроки ...
Адаптировать лендинг и добавить эффекты
Здравствуйте. Есть лендинг vk.cc/7f25H1
Нужно его адаптировать и добавить эффекты. (внимательно почитайте тз по эффектам – особенно про паука)
Макеты для адаптации есть в psd.
ТЗ по эффектам yadi.sk/i/IobDha_W3NtVrk
Срок до 21.10. до 18:30 по мск
пишите стоимость желательно отдельно, сколько стоит адаптив, сколько эффекты
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