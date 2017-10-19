Адаптировать лендинг и добавить эффекты

Здравствуйте. Есть лендинг vk.cc/7f25H1

Нужно его адаптировать и добавить эффекты. (внимательно почитайте тз по эффектам – особенно про паука)

Макеты для адаптации есть в psd.

ТЗ по эффектам yadi.sk/i/IobDha_W3NtVrk

Срок до 21.10. до 18:30 по мск

пишите стоимость желательно отдельно, сколько стоит адаптив, сколько эффекты