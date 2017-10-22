Wordpress, адаптивная вёрстка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок221 просмотр

Добрый день.

Необходимо за 20-21-22.10.2017 сверстать адаптивную версию сайта + протестировать.

Платформа: Wordpress.

Количество страниц: 30.

Разрешения:

  • 320 - 480 px — мобильные;
  • 600 - 768 px — планшеты;
  • 920 - 1024 px — нетбуки;
  • 1024 - 1366 — десктоп;
  • 1366 - 1920 — десктоп Full HD.
Кроссбраузерность:

  • Firefox 60.0+;
  • Chrome 56.0+;
  • Safari 10+;
  • Internet Explorer Edge+;
  • для мобильных iOS 10+: Safari, Google Chrome;
  • для мобильных Android от 4.2+: Google Chrome, Mozilla Firefox.
AndroidiOSWordPress
8 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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