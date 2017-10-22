Добрый день! Интересует верстка нескольких экранов под смартфоны. Во вложении дизайн, добавиться еще 2 экрана. Сколько это будет стоить по денежке и сколько времени потребуется? Нужна только вёрстка. Пожалуйста прикладывайте ссылки на примеры ...
Wordpress, адаптивная вёрстка проекта
Добрый день.
Необходимо за 20-21-22.10.2017 сверстать адаптивную версию сайта + протестировать.
Платформа: Wordpress.
Количество страниц: 30.
Разрешения:
- 320 - 480 px — мобильные;
- 600 - 768 px — планшеты;
- 920 - 1024 px — нетбуки;
- 1024 - 1366 — десктоп;
- 1366 - 1920 — десктоп Full HD.
- Firefox 60.0+;
- Chrome 56.0+;
- Safari 10+;
- Internet Explorer Edge+;
- для мобильных iOS 10+: Safari, Google Chrome;
- для мобильных Android от 4.2+: Google Chrome, Mozilla Firefox.
Заявки фрилансеров
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