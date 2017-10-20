Срочная верстка Лендинга

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок392 просмотра

Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов.  

Постоплата или Безопасная сделка.  

Связь голосом.  

Оставляйте свои заявки только те, кто сейчас же готов приступить к работе.  

Сразу прикрепляйте свои работы.  

Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

8 лет назад
BMID
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Улучшить дизайн страницы

    Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить: 1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам 2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить косяк небольшой

    $3

    Нужно поправить косяк небольшой в браузере переворачивается фотка почему то хотя на сервере она лежит в нормальном виде, работы на 1 час

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить смайлы в js плагин

    Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/ Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios Нужно доработать и добавить недостающие. Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11:  1 ...

    iOSJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натяжка на modx

    Необходимо данный сайт 750121.ru/ натянуть на другой движок modx c использованием MIGX для организации структуры.  Готовую верстку проекта предоставят.  Интересуют сроки и цена

    MODX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть любую админку на лендинг

    $18

    Простой лендинг, адаптивная верстка шапка – 3 раздела меню, форма обратной связи (стандартная имя, мейл, телефон) пару текстовых блоков и прокрутка лого. yadi.sk/d/tAf3ZCMC3NqLRm Оплата 1000 руб на карту, киви или яндекс деньги

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка PSD

    Нужно сверстать данный PSD со скриптами.  Бюджет 800 рублей.

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад