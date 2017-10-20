Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить: 1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам 2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было ...
Срочная верстка Лендинга
Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов.
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