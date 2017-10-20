Поправить косяк небольшой

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок248 просмотров

Нужно поправить косяк небольшой в браузере переворачивается фотка почему то хотя на сервере она лежит в нормальном виде, работы на 1 час

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

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