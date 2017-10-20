Одна Web страница (HTML5+JS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки298 просмотров

СРОЧНО! Cоздание Веб-страницы СРОЧНО!

Страница должна содержать:

Таблицу учета объектов

Форму добавления новых объектов

–    Название

–    Количество

–    Цена

–    Стоимость (считается автоматически)

При обновлении странницы по кнопке F5 уже введенные данные сохраняются.

Осуществляется автоматическая проверка вводимых данных по формату (например, цена – положительное число)

Использованы современные фреймворки (напрмер, KnockoutJS, twitter bootstrap)

Уже введённые данные можно редактировать.

При нажатии кнопки добавить создается поле в таблице учета

При нажатии на корзину строка полностью удаляется

(Работу нужно сделать в течении нескольких часов.)

BootstrapHTMLJavaScript
8 лет назад
kk777
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кроссбраузерная верстка лендинга

    $50

    Нужно сделать верстку лендинга. Направление – обучение взрослых. Обязательно кроссбраузерная верстка.Скорость загрузки страницы 70 и выше по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Работу нужно сдать во вторник (24 октября) до 09.00. Стоимость работы 3 000 руб. Все подробности обсужу с кандидатами. При отписке ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстать каталог

    Сейчас на сайте вот такой каталог , необходимо его видоизменить (непосредственно на сайте):  1. Добавив блоки для баннеров. 2. Реализовав педжинг и фильтры. 3. Изменив внешний вид карточки товара. ! ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочная верстка Лендинга

    $130

    Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов.   Постоплата или Безопасная сделка.   Связь голосом.   Оставляйте свои заявки только те, кто сейчас же готов приступить к работе.   Сразу прикрепляйте свои работы.   Макет и ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Улучшить дизайн страницы

    Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить: 1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам 2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить косяк небольшой

    $3

    Нужно поправить косяк небольшой в браузере переворачивается фотка почему то хотя на сервере она лежит в нормальном виде, работы на 1 час

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить смайлы в js плагин

    Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/ Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios Нужно доработать и добавить недостающие. Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11:  1 ...

    iOSJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад