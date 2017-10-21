Доброе утро! Ищу опытного верстальщика, который выполнит в срок поставленные задачи. Нужна вёрстка трёх PSD макетов, объем работы большой. Я ищу верстальщика, который сможет без SEO ошибок сверстать HTML страницы, валидность кода HTML и CSS ...
Срочно! Верстальщик сайта в DataLife Engine
Собрать скелет сайта из 5 страниц в DataLife Engine по имеющимся макетам (crd). Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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