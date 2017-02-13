iamevance

Руслан iamevance

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Небольшая правка верстки под адаптив

    $5

    На сайте http://bb.beha.guru/ есть слайдер. (Скриншот во вложении) Необходимо сделать, чтобы вкладки слайдера на мобильной версии становились табами (уходили вверх). Слайдер сделан в Visual Composer, CMS - Wordpress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменить слайдер на Visual Composer (Wordpress)

    $10

    Задача следующая: Есть сайт: https://www.hotjar.com/ Там есть слайдер, с вкладками - это пример как должно быть. Также есть сайт http://bb.beha.guru/, там есть подобный слайдер, сделанный на visual composer (wordpress), нужно привести этот ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • 1C Битрикс + Intrum CRM

    $500

    Нужно сделать установку 9 страниц на CMS Битрикс старт, настроить функционал в соответствии с ТЗ и сделать интеграцию с CRM Intrum.  Вся интеграция заключается в двух основных вещах: 1.   Выгрузка каталога авто ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер объявлений с авито, юлы

    $400

    Пример сайта с похожим функционалом﻿  Необходимо создание сервиса парсинга объявлений с авито и юлы с личным кабинетом и тарифными планами. Возможности - отслеживать объявления указанных категорий по заданным параметрам - отправлять ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Устранить баг js

    $5

    При отправке формы заявки на сайте появляется всплывающее сообщение "Сообщение отправлено". При нажатии на кнопку "Закрыть" оно не закрывается, как должно, нужно это исправить.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка html-баннера

    $5

    Необходимо сверстать html-баннер для размещения на avito. Технические требования: Слайдер должен перемещатьсяСтрочка с информацией о банке должна перелистываться﻿Все CSS-стили и JS-функции должны содержаться внутри html-файлаВсе изображения вставляем в base64 форматеПодключение ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $15

    Сверстать одностраничник, настроить формы на отправку на почту, не адаптив. Важно соблюсти расстояния, шрифты и цвета как в макете. Шрифты и svg приложу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текстов для сайта строительной компании

    Нужны тексты для главной страницы и  для раздела "О компании". По количеству знаков можете сами определить, главное раскрыть все основные моменты и при этом чтобы в тексте не было воды. В разделе "О компании" также ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта + подключение к Wordpress

    Нужен опытный frontend-специалист. Семейный онлайн-журнал. Несколько городов (разный контент, возможно сначала будет одинаковый контент для всех городов, но должна быть возможность выводить разные материалы для каждого города, в том числе разные рекламные ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать ползунок для фильтра цен

    $10

    Нужно сделать ползунок для фильтра цен в каталоге и открывание/закрывание блоков. При перемещении ползунка - меняются данные в input. Пример: https://www.mediamarkt.ru/catalog/kompyuternaya_tehnica/transformery-2-in-1 То, что уже сверстано: http://dev.infab.ru/apelsin/s_cat.html Макет прикрепляю. Графику не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Необходимо разработать лого для компании, занимающейся продажей спецодежды и средств индивидуальной защиты.  Название компании - “Апельсин” Основной цвет -  #fe3e17 Шрифт - Merel Прикрепляю логотипы, стиль которых нравится

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа

    Нужен логотип для компании, занимающейся изготовлением тортов. В приложении пример того, что хотелось бы увидеть в результате. Нужно только изображение, шрифт подбирать не надо.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать адаптивность и пошаговую форму на сайте

    $30

    Есть страничка: http://dev.infab.ru/app/index.html Нужно сделать верстку адаптивной и также сделать пошаговую форму, как на сайте: http://www.ismashed.ru, (Выберите Ваше устройство) Есть psd для формы, нужно только сделать работоспособной, без перезагрузки основной страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать форму обратной связи

    Сделать форму обратной связи на сайте. Поля: имя, телефон, e-mail, дата мероприятия. Заполненная форма должна уходить на указанную почту. Должна быть защита от отправки пустой формы, не средствами браузера, буду проверять в ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поменять вывод на Wordpress

    Есть страница с конкурсами: http://rodnulechka.ru/contests/ Записи в ней формируются по шаблону: текст, потом список фотографий, потом форма для принятия участия в конкурсе. Нужно сделать чтобы в одном из конкурсов был просто статический текст вместо ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

IamBacon
Антон 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Небольшая правка верстки под адаптив
WordPress
Все прошло четко и быстро. Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивность на сайте (1 страница)
Рекомендую Руслана, постановка задачи, коммуникация и оплата вовремя и без проблем.
Сергей сдал работу раньше срока, все быстро и четко, хороший исполнитель.
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meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Устранить баг js
JavaScript
Рекомендую к сотрудничеству!
Все в порядке, оперативная работа.
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DmitryUrsa
Дмитрий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Добавить 2 Google-карты на страницу
HTML
Все было замечательно. Хорошее тз, с изображениями и быстрая оплата
Оперативно, без проблем со связью, спасибо! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка одностраничника
Все супер, рекомендую )
Все ок
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