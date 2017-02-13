На сайте http://bb.beha.guru/ есть слайдер. (Скриншот во вложении) Необходимо сделать, чтобы вкладки слайдера на мобильной версии становились табами (уходили вверх). Слайдер сделан в Visual Composer, CMS - Wordpress.
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Задача следующая: Есть сайт: https://www.hotjar.com/ Там есть слайдер, с вкладками - это пример как должно быть. Также есть сайт http://bb.beha.guru/, там есть подобный слайдер, сделанный на visual composer (wordpress), нужно привести этот ...Закрыт7 лет назад
- $17
Сайт (одностраничник) уже сверстан, нужно добавить адаптивную верстку. Ссылка на сайтЗавершен8 лет назад
- $500
Нужно сделать установку 9 страниц на CMS Битрикс старт, настроить функционал в соответствии с ТЗ и сделать интеграцию с CRM Intrum. Вся интеграция заключается в двух основных вещах: 1. Выгрузка каталога авто ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Пример сайта с похожим функционалом Необходимо создание сервиса парсинга объявлений с авито и юлы с личным кабинетом и тарифными планами. Возможности - отслеживать объявления указанных категорий по заданным параметрам - отправлять ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
3 страницы сверстать адаптивно и корректно установить (настроить) на wordpess.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
При отправке формы заявки на сайте появляется всплывающее сообщение "Сообщение отправлено". При нажатии на кнопку "Закрыть" оно не закрывается, как должно, нужно это исправить.Завершен8 лет назад
- $5
Необходимо добавить на одну страницу (html) 2 google-карты, с кастомной стилизацией (черно-белые).Завершен8 лет назад
http://demo.tadius.ru/ – нужно скопировать и установить на Wordpress с функционалом.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходимо сверстать html-баннер для размещения на avito. Технические требования: Слайдер должен перемещатьсяСтрочка с информацией о банке должна перелистыватьсяВсе CSS-стили и JS-функции должны содержаться внутри html-файлаВсе изображения вставляем в base64 форматеПодключение ...Завершен8 лет назад
- $15
Сверстать одностраничник, настроить формы на отправку на почту, не адаптив. Важно соблюсти расстояния, шрифты и цвета как в макете. Шрифты и svg приложу.Завершен8 лет назад
Нужны тексты для главной страницы и для раздела "О компании". По количеству знаков можете сами определить, главное раскрыть все основные моменты и при этом чтобы в тексте не было воды. В разделе "О компании" также ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен опытный frontend-специалист. Семейный онлайн-журнал. Несколько городов (разный контент, возможно сначала будет одинаковый контент для всех городов, но должна быть возможность выводить разные материалы для каждого города, в том числе разные рекламные ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать векторную иллюстрацию, в стиле как на примерах. Тематика - фабрика по разработке сайтов. Основные цвета: #29355b, #fa1339 Жду ваших предложений.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно сделать ползунок для фильтра цен в каталоге и открывание/закрывание блоков. При перемещении ползунка - меняются данные в input. Пример: https://www.mediamarkt.ru/catalog/kompyuternaya_tehnica/transformery-2-in-1 То, что уже сверстано: http://dev.infab.ru/apelsin/s_cat.html Макет прикрепляю. Графику не ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо разработать лого для компании, занимающейся продажей спецодежды и средств индивидуальной защиты. Название компании - “Апельсин” Основной цвет - #fe3e17 Шрифт - Merel Прикрепляю логотипы, стиль которых нравитсяЛоготипы и Знаки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен логотип для компании, занимающейся изготовлением тортов. В приложении пример того, что хотелось бы увидеть в результате. Нужно только изображение, шрифт подбирать не надо.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Есть страничка: http://dev.infab.ru/app/index.html Нужно сделать верстку адаптивной и также сделать пошаговую форму, как на сайте: http://www.ismashed.ru, (Выберите Ваше устройство) Есть psd для формы, нужно только сделать работоспособной, без перезагрузки основной страницы.Завершен9 лет назад
Сделать форму обратной связи на сайте. Поля: имя, телефон, e-mail, дата мероприятия. Заполненная форма должна уходить на указанную почту. Должна быть защита от отправки пустой формы, не средствами браузера, буду проверять в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть страница с конкурсами: http://rodnulechka.ru/contests/ Записи в ней формируются по шаблону: текст, потом список фотографий, потом форма для принятия участия в конкурсе. Нужно сделать чтобы в одном из конкурсов был просто статический текст вместо ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад