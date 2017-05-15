Верстка одностраничника

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки168 просмотров

Сверстать одностраничник, настроить формы на отправку на почту, не адаптив.

Важно соблюсти расстояния, шрифты и цвета как в макете.

Шрифты и svg приложу.

8 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все ок
Все супер, рекомендую )

Заявки фрилансеров

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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