Требуется верстальщик

Есть сайт http://horexby.vh92.hosterby.com/ От работает на Opencart. Нужно сделать шапку сайта адаптивной. Изначально сам шаблон адаптивный, но в шапку было внесено много разных изменений из-за чего адаптивность сбилась. Нужно сделать так чтобы шапка ...