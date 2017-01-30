Требуется сверстать личный кабинет по готовому дизайну, наложить верстку на уже написанный и размещенный на хостинге личный кабинет. Либо изменить дизайн готового личного кабинета. Личный кабинет http://fleet-cards.ru/tcabinet/ Дизайн в приложении ...
Верстка адаптивного HTML-письма
Нужно сверстать небольшое адаптивное HTML-письмо, которое корректно отображалось бы как минимум в gmail, mail и outlook. Шаблон в соответствии с требованиями https://support.unisender.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/5/0/trebovaniya-k-maketam-i-verstke-html-pisem
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