Верстка адаптивного HTML-письма

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок152 просмотра

Нужно сверстать небольшое адаптивное HTML-письмо, которое корректно отображалось бы как минимум в gmail, mail и outlook. Шаблон в соответствии с требованиями https://support.unisender.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/5/0/trebovaniya-k-maketam-i-verstke-html-pisem 

HTML
8 лет назад
akrasikova
Алёна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$15
1 день
Сделал всё, как договаривались. Не слился, когда понадобились правки. Работой довольны.
Алёна замечательный заказчик. Понятное тз и своевременная оплата. Всем рекомендую и сам буду дальше сотрудничать !

Заявки фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
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