Приветствую! Требуется редактирование и изменение верстки сайта компании. Требуются знания HTML 5, JavaScript, CSS 3,PHP, и популярных CMS (например WP). Подробности при общении. Оплата по факту выполнения работы.
Из вёрстки Less+jQuery сделать фронтэнд на Angular
Из вёрстки Less+jQuery сделать фронтэнд на Angular с "лайв" редактированием в режиме администратора.
ФРОНТЭНД НА ANGULAR
Нужно использовать текущие стили, заменив jQuery плагины соответствующими аналогами на Angular. В данный момент используются:
- Плагин слайдера
- Плагин попапа
- Плагин мобильного меню
Фронтэнд должен реализовывать слеюдующую функциональность:
- Калькулятор займа: при формировании страницы в разметку должно прописываться название кредитного продукта, по которому из бэкэнда соответствующий контроллер возвращает параметры калькулятора (со стороннего сервиса), фронтэнд код на Angular делает расчёт по процентной ставке и выводит данные в зависимости от текущего положения слайдеров выбора суммы и срока займа.
- На странице информации раскрывающиеся/закрывающиеся элементы FAQ
- После логина включается режим "администрирования" в котором на верху у каждой страницы появляется панель с кнопокй "редактировать". По нажатию (возможно, с перезагрузкой страницы, или если можно сделать с помощью Angular) все включаемые области редактируются с помощью плагина angular-xeditable. При сохранении каждой редактируемой области отправляется запрос в бэкэнд для её сохранения в БД.
- В режиме "редактирования" у FAQ и файлов так же должны появляться кнопки "удалить" и формы добавления. Прямо на страницах без отдельной административной панели.
Поэтапная постоплата.
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