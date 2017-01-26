Из вёрстки Less+jQuery сделать фронтэнд на Angular

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Из вёрстки Less+jQuery сделать фронтэнд на Angular с "лайв" редактированием в режиме администратора.   

ФРОНТЭНД НА ANGULAR   

Нужно использовать текущие стили, заменив jQuery плагины соответствующими аналогами на Angular. В данный момент используются:   

- Плагин слайдера   

- Плагин попапа   

- Плагин мобильного меню   

Фронтэнд должен реализовывать слеюдующую функциональность:   

- Калькулятор займа: при формировании страницы в разметку должно прописываться название кредитного продукта, по которому из бэкэнда соответствующий контроллер возвращает параметры калькулятора (со стороннего сервиса), фронтэнд код на Angular делает расчёт по процентной ставке и выводит данные в зависимости от текущего положения слайдеров выбора суммы и срока займа.   

- На странице информации раскрывающиеся/закрывающиеся элементы FAQ   

- После логина включается режим "администрирования" в котором на верху у каждой страницы появляется панель с кнопокй "редактировать". По нажатию (возможно, с перезагрузкой страницы, или если можно сделать с помощью Angular) все включаемые области редактируются с помощью плагина angular-xeditable. При сохранении каждой редактируемой области отправляется запрос в бэкэнд для её сохранения в БД.   

- В режиме "редактирования" у FAQ и файлов так же должны появляться кнопки "удалить" и формы добавления. Прямо на страницах без отдельной административной панели.   

Поэтапная постоплата.

AngularjQuery
8 лет назад
Dmitriev_VO
Дмитриев 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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