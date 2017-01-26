Из вёрстки Less+jQuery сделать фронтэнд на Angular с "лайв" редактированием в режиме администратора.

ФРОНТЭНД НА ANGULAR

Нужно использовать текущие стили, заменив jQuery плагины соответствующими аналогами на Angular. В данный момент используются:

- Плагин слайдера

- Плагин попапа

- Плагин мобильного меню

Фронтэнд должен реализовывать слеюдующую функциональность:

- Калькулятор займа: при формировании страницы в разметку должно прописываться название кредитного продукта, по которому из бэкэнда соответствующий контроллер возвращает параметры калькулятора (со стороннего сервиса), фронтэнд код на Angular делает расчёт по процентной ставке и выводит данные в зависимости от текущего положения слайдеров выбора суммы и срока займа.

- На странице информации раскрывающиеся/закрывающиеся элементы FAQ

- После логина включается режим "администрирования" в котором на верху у каждой страницы появляется панель с кнопокй "редактировать". По нажатию (возможно, с перезагрузкой страницы, или если можно сделать с помощью Angular) все включаемые области редактируются с помощью плагина angular-xeditable. При сохранении каждой редактируемой области отправляется запрос в бэкэнд для её сохранения в БД.

- В режиме "редактирования" у FAQ и файлов так же должны появляться кнопки "удалить" и формы добавления. Прямо на страницах без отдельной административной панели.

Поэтапная постоплата.