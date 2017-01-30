Сверстать одностраничник.

Работа срочная, завершить нужно до субботы.

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuUVJuenpOUXdCc0E/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuXzRpaERNSy15WHM/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuNlNuX1lzVW5rRkk/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuV0dTcURSRVA0LTg/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuakVBdkIyanZhTlk/view

Верстка нужна адаптивная на бутстрапе.

Комментарии по верстке:

-формы ввода (развернутое меню с выбором расписания, вид наведения при выборе)

-кнопки - статика\при наведении\при клике

-стандартный вид текста\ненумерованый и нумерованый списки

макет меню при прокрутке

-меню при прокрутке, появляется при прокрутке на пол экрана (500пикселей)

Форма попап

-появляется при клике по кнопке уже с заполненым полем даты при клике на определенном пункте расписания

так же в макете в пункте "расписание" - "интенсив для начинающих"

подсвечено более откидываемой тенью при наведение на пункт расписания

____________________

второй макет "версия с плавающим цветом"

брать пример с http://theappsolutions.com/portfolio/nuwbii/

цвет должен меняться в зависимости от того какой блок мы видим, изменение цвета должно происходить не резко, прокрутка с маленькой задержкой (в сайте примере задержка ощутимая, сделать где то в половину меньше)