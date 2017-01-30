Сверстать одностраничник.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок319 просмотров

Работа срочная, завершить нужно до субботы.

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuUVJuenpOUXdCc0E/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuXzRpaERNSy15WHM/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuNlNuX1lzVW5rRkk/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuV0dTcURSRVA0LTg/view

https://drive.google.com/file/d/0B82OY5iVhdtuakVBdkIyanZhTlk/view

Верстка нужна адаптивная на бутстрапе.

Комментарии по верстке:

-формы ввода (развернутое меню с выбором расписания, вид наведения при выборе)

-кнопки - статика\при наведении\при клике

-стандартный вид текста\ненумерованый и нумерованый списки

макет меню при прокрутке

-меню при прокрутке, появляется при прокрутке на пол экрана (500пикселей)

Форма попап

-появляется при клике по кнопке уже с заполненым полем даты при клике на определенном пункте расписания

так же в макете в пункте "расписание" - "интенсив для начинающих"

подсвечено более откидываемой тенью при наведение на пункт расписания

____________________

второй макет "версия с плавающим цветом"

брать пример с http://theappsolutions.com/portfolio/nuwbii/

цвет должен меняться в зависимости от того какой блок мы видим, изменение цвета должно происходить не резко, прокрутка с маленькой задержкой (в сайте примере задержка ощутимая, сделать где то в половину меньше)

Bootstrap
8 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

hazard3535
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Сергей сверстал лендинг в самые короткие сроки. Все сделано по ТЗ, никаких правок или ошибок замечено не было. Рекомендую как профессионального исполнителя.
Советую Ирину как заказчика. Хорошая постановка задачи, качественный макет, очень быстрая оплата. Всем доволен.

Заявки фрилансеров

hazard3535
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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