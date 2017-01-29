HTML-верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок382 просмотра

Верстка адаптивная, максимальная ширина контента при просмотре через браузер - 1200 px.

Две страницы - главная и вложенная.

На главной - слайдер.

На вложенной - галерея лайтбоксом.

При верстке использовать анимационные эффекты parallax.

Хорошо бы за сегодня сделать.

Разумный торг уместен.

HTML
8 лет назад
sobakaper
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$45
2 дня
Талех прекрасно справился с поставленной задачей. Вёрстка выполнена на высшем уровне. Рекомендую.
Заказчик чётко выразил свою цель, всегда был на связи и давал необходимую информацию моментально. Получил оплату моментально после сдачи проекта Процесс работы прошёл быстро, профессионально и приятно. Надеюсь на будущее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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