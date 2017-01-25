Стиль VK css

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Закрыт9 заявок252 просмотра

Мне необходимо вставить на свой сайт, визуальную копию поста VK. Лого, название, дата, текст, внизу лайки и репосты, сдвиг репостов в право при наличии лайков, все как в оригинале. Необходимо создать css файл с минимумом стилей, и файл с дивами для для примера. CSS будет подключаться, поэтому он не должен влиять на основной дизайн сайта.

CSS
8 лет назад
SPb-Group
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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