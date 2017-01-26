Скопировать лендинг с конструктора

Нужно скопировать лендинг с platformalp.ru. Важно – подгрузка файлов должна быть из папки а не с платформы. Нужно полностью скопировать сайт, чтобы потом его можно было залить на хостинг.

Если справитесь без ошибок, будет еще много подобной работы.