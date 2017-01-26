Для сайта giperbonus.ru необходимо заменить дизайн. Взять дизайн (верстку) с другого купонного сайта (укажу в личке) и перетянуть на него. Есть программист-фрилансер, который поддерживает сайт на постоянной основе и поможет разобраться с кодом. Примерный ...
Скопировать лендинг с конструктора
Нужно скопировать лендинг с platformalp.ru. Важно – подгрузка файлов должна быть из папки а не с платформы. Нужно полностью скопировать сайт, чтобы потом его можно было залить на хостинг.
Если справитесь без ошибок, будет еще много подобной работы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстку сайта предоставлю! подключить WordPress задание в приложение Бюджет 3000 рублейHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
У нас, есть сайт questologia.ru/ . Сейчас нам необходим сайт в другом, направлении, а именно: индивидуальные и авторские путешествия. Эти 2 сайта сильно совпадают. Нам нужен ре дизайн с минимальными изменениями в верстке и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Для официального дилера в Перми требуется копия сайта по продаже поломоечных машин www.vipercleaning.ru. На сайте дилера не нужен личный кабинет, сравнение товара, только каталог, описание товара, цена и кнопка купить которая отправляет заявку ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать, адаптивную верстку. Главную показать сегодня к вечеру, на остальные есть 2 дня. Макеты покажу "личный сообщением" По поводу стоимости, договариваюсь индивидуально. Жду, предложений, сразу покажу макеты! Спасибо!HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна обычная верстка посадочной страницы. Макет прикрепляю. Там где фигура человека - при клике на текст, должны подсвечиваться различные точки (какие - скажу). Отправку писем делать не нужно, но всплывающую форму нужно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть шаблон в хтмл, нужно его потестить в сафари и эдже и исправить косяки.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Требуется вёрстка пока 3-х страниц. Адаптивная но не во всём(под телефон не нужно) Убираться(Скрываться до определённого размера) будут только 2 боковых блока. Пример сайта похожего предоставлю.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести правки в верстку сайта. Скорректировать отображение на мобильных телефонах. Верстка не адаптивная.HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать лендинг пейдж. На bootstrap, чистая верстка. Привью макета - https://cloud.mail.ru/public/Bz3g/fxQ3qpzmo Сделать необходимо сегодня до 23 часов по МСК. Оплата по факту. Указывайте цены и ссылки на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад