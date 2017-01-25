Вёрстка из PSD

Есть 2 страницы на движке ReadyMag. Одна посадочная, вторая с описанием предложения. Всё это дело переведено на 4 языка. Необходимо скопировать в чистый html+css+jquery (если необходим). Поддержка всех основных браузеров, мобильных устройств и планшетов. Также ...