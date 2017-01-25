Срочный маленький проект переделки эффектов из JS в CSS
Нам нужно срочно переделать несколько эффектов сделанных на джаваскрипте в CSS.
Такие как слайдер и параллакс. Сделать нужно сегодня(в среду).
Об оплате договоримся.
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