Срочный маленький проект переделки эффектов из JS в CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок103 просмотра

Нам нужно срочно переделать несколько эффектов сделанных на джаваскрипте в CSS.  

Такие как слайдер и параллакс. Сделать нужно сегодня(в среду).  

Об оплате договоримся.

CSSJavaScript
8 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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