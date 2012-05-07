задача решена мной спасбо всемВ описаниене есть макеты примерный шаблон планина 1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/ http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/ 2 по ссылкам выше можно ...
Серия правок по верстке, на готовом сайте на битриксе
Серия правок по верстке, на готовом сайте на битриксе.
ввводное по проекту:
вот верстка, она в адаптиве.
Адаптив 2 типа устройств, 320, 768 (почти тоже самое что в 320) и 1000 и более.
пока интегрировали верстку, на битрикс, наломали дров и местами элементы выглядят не так как надо.
так же недостающие элементы, которых изначально в верстке не было, разлетелись по сторонам.
пришлось обернуть их в див content_conteiner.
Верстка на бутстрапе, выполнена не очень хорошо.
Задача:
Сделать серию правок, и добится отображения как в изначальной верстке, на 100%, вот прям пиксель перфект.
Во всех типах разрешений. Контент который не предусмотрен был на верстке (не все страницы интегрировали, часть использовали дефолтные в битриксе).
Работать придется по фтп на хостинге.
Покажу где стили лежат. Работа с css.
Дополнительно прошу обратить внимание на поведение поля промо код, на странице корзины (не сооответствует верстке)
и напоминание пароля посмотрите пож.
какая ваша оценка по деньгам?
Смотрите отзывы обо мне, оплата по завершению.
сделать надо сегодня завтра, только серьезные исполнители, с хорошим опытом.
ссылка на сайт http://bit.ly/2jq2G8F
тестовый юзер (логин пароль)
user
useruser
(на страницу личного кабинета можно попасть только с корзины)
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