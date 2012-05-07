Серия правок по верстке, на готовом сайте на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки110 просмотров

Серия правок по верстке, на готовом сайте на битриксе.

ввводное по проекту:

вот верстка, она в адаптиве.

http://bit.ly/2jK9T4A

http://bit.ly/2iXktb0

http://bit.ly/2j6DOln

http://bit.ly/2jUFv9S

http://bit.ly/2jpNbha

http://bit.ly/2ka1xTA

http://bit.ly/2jRwhek

http://bit.ly/2ka2tHu

http://bit.ly/2jUWDMJ

http://bit.ly/2iXkrzO

http://bit.ly/2jUFR0c

http://bit.ly/2kkGAZx

http://bit.ly/2k9RkGs

Адаптив 2 типа устройств, 320, 768 (почти тоже самое что в 320) и 1000 и более.

пока интегрировали верстку, на битрикс, наломали дров и местами элементы выглядят не так как надо.

так же недостающие элементы, которых изначально в верстке не было, разлетелись по сторонам.

пришлось обернуть их в див content_conteiner.

Верстка на бутстрапе, выполнена не очень хорошо.

Задача:

Сделать серию правок, и добится отображения как в изначальной верстке, на 100%, вот прям пиксель перфект.

Во всех типах разрешений. Контент который не предусмотрен был на верстке (не все страницы интегрировали, часть использовали дефолтные в битриксе).

Работать придется по фтп на хостинге.

Покажу где стили лежат. Работа с css.

Дополнительно прошу обратить внимание на поведение поля промо код, на странице корзины (не сооответствует верстке)

и напоминание пароля посмотрите пож.

какая ваша оценка по деньгам?

Смотрите отзывы обо мне, оплата по завершению.

сделать надо сегодня завтра, только серьезные исполнители, с хорошим опытом.

ссылка на сайт http://bit.ly/2jq2G8F

тестовый юзер (логин пароль)

user

useruser

(на страницу личного кабинета можно попасть только с корзины)

BootstrapCSS
8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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