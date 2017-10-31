Верстка нового дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок184 просмотра

Для сайта http://namobilu.com/ создан новый дизайн, нужно сделать качественную верстку (адаптив) и выполнить другие работы по части фронтенда

Срок: 4-5 недель

8 лет назад
axevs
31 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

unknown_hero
Алексей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$350
31 день
Отлично выполнил работу по части frontend, в том числе учитывая многочисленные правки и дополнения. Рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя.
Отличный заказчик, разбирается в программировании, точно знает чего хочет, терпелив. Мне было комфортно с ним работать. Крайне рекомендую!

Заявки фрилансеров

unknown_hero
Алексей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад