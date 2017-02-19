ТЗ в приложении:cloud.mail.ru/public/JLbC...Дизайн в формате PSD есть + адоптированный под планшеты и мобильный телефон.От Вас уточняющие вопросы, продложение по цене и срокам выполнения работы.
Интернет магазин. Доработать HTML шаблон. Несколько JS форм
Программист закончил разработку ИМ. Фреймворк Yii2
Задача подготовить HTML шаблон под текущую версию ИМ
Есть концепция дизайна и сверстанный шаблон (шаблон верстался пару лет назад и кое где концепция проекта поменялась в сторону упрощения) .
Основные требования
- адаптивная верстка (в сверстанном шаблоне адаптива НЕ реализован)
- помощь в доведении шаблона на готовом проекте - после его подключения программистом к фреймфорку
Общее ТЗ и пример верстки во вложении
Позже будет предоставлено более детальное ТЗ, на основании которого будет приниматься шаблон.
Заказчик очень скрупулезный и внимательный к мелочам
Бюджет от 150$ - уточняется после согласования ТЗ
Просьба скидывать ваши примеры работ
Выбранный исполнитель
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