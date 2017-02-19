Интернет магазин. Доработать HTML шаблон. Несколько JS форм

Программист закончил разработку ИМ. Фреймворк Yii2

Задача подготовить HTML шаблон под текущую версию ИМ

Есть концепция дизайна и сверстанный шаблон (шаблон верстался пару лет назад и кое где концепция проекта поменялась в сторону упрощения) .

Основные требования

- адаптивная верстка (в сверстанном шаблоне адаптива НЕ реализован)

- помощь в доведении шаблона на готовом проекте - после его подключения программистом к фреймфорку

Общее ТЗ и пример верстки во вложении

Позже будет предоставлено более детальное ТЗ, на основании которого будет приниматься шаблон.

Заказчик очень скрупулезный и внимательный к мелочам

Бюджет от 150$ - уточняется после согласования ТЗ

Просьба скидывать ваши примеры работ