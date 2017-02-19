Интернет магазин. Доработать HTML шаблон. Несколько JS форм

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок235 просмотров

Программист закончил разработку ИМ.  Фреймворк Yii2

Задача подготовить HTML шаблон под текущую версию ИМ

Есть концепция дизайна и сверстанный шаблон (шаблон верстался пару лет назад и кое где концепция проекта поменялась в сторону упрощения) .

Основные требования

- адаптивная верстка (в сверстанном шаблоне адаптива НЕ реализован)

- помощь в доведении шаблона на готовом проекте - после его подключения программистом к фреймфорку

Общее ТЗ и пример верстки во вложении

Позже будет предоставлено более детальное ТЗ, на основании которого будет приниматься шаблон.

Заказчик очень скрупулезный и внимательный к мелочам

Бюджет от 150$ - уточняется после согласования ТЗ 

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HTMLJavaScriptYii
8 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
6 дней
Рекомендую исполнителя! Молодость не порок ;) Смышлёный, трудолюбивый. Сделал верстку и адаптивный шаблон очень быстро. Выполнил в срок даже немного больше оговоренного объема.
Очень хороший заказчик! Своевременно оплачивает после выполнения заказа! Всем настоятельно рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад