Верстка простого макета
Здравствуйте, меня зовут Гехам, я веб-программист с опытом 2х лет.
Услуги:
- Все что связано с веб. Начиная с верстки, заканчивая ботов, API, высоконагруженных и риал тайм приложений
Skills: Java, OOP, MVC, JavaScript, Node.js, Express.js, Meteor, React.js, Redux, PHP, WordPress, SQL, MySQL, NoSQL, MongoDB, Html5, Css3, jQuery, Lodash, Bootstrap, Webpack, Gulp, PostCss, Less, Sass.
Контакты:
- Skype: gegham
- Email: [email protected]
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! нужна фавиконка для сайта https://www.ayvazyangegham.xyz/Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужен дизайн для блога it. похожие сайты: http://codepuer.ru/ https://xakep.ru/ Жду ваших предложений!Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте коллеги, я начинающий php программист, практикуюсь на mvc. На сервере ошибка вылетела - http://minimoo.net23.net/news/, не понимаю от чего. Кто может помочь устранитьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужна адаптивная и кроссбраузерная верстка, посадка на WordPress или Joomla ТЗ и макет покажу выбранному исполнителю в личку. От вас жду примеры работ, стоимость и сроки выполнения.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад