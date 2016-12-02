__jack

Гехам __jack

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб программирования

Здравствуйте, меня зовут Гехам, я веб-программист с опытом 2х лет. 

Услуги:

  • Все что связано с веб. Начиная с верстки, заканчивая ботов, API, высоконагруженных и риал тайм приложений
   

Skills:  Java, OOP, MVC, JavaScript, Node.js, Express.js, Meteor, React.js, Redux, PHP, WordPressSQL, MySQL, NoSQL, MongoDB, Html5,  Css3,  jQuery, Lodash, Bootstrap, Webpack, Gulp, PostCss, Less, Sass.

Контакты:

Буду рад сотрудничать с Вами

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Верстка простого макета
Спасибо за сотрудничество, рекомендую
все прошло супер!!
Ответный отзыв
Vazarn
Никита 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужна фавиконка
Отличный Заказчик, был рад сотрудничать)
Никита, прекрасный исполнитель, оперативно выполнил работу, профессиональный подход к делу, спасибо!
Ответный отзыв